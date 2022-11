Teatro: il nuovo spettacolo di Bergonzoni in scena giovedì al Concordia di Venaria

Trascendi e sali: un consiglio ma anche un comando. O forse una constatazione. Insomma: tutto è chiaro, o forse no, già dal titolo. Stiamo parlando, ovviamente (è ovvio per chi lo conosce e apprezza la sua comicità unica, s'intende), del nuovo debutto teatrale, il quindicesimo, di Alessandro Bergonzoni.



Autore che non ha rinunciato alla sua matrice comica, mai satirica, Bergonzoni aggiunge questa volta un'ulteriore complessità. "Trascendi e Sali" arriva infatti dopo "Urge" e "Nessi", spettacoli che hanno inciso profondamente Bergonzoni, in tutti i sensi, aprendogli artisticamente e socialmente strade sempre più intricate. Uno spettacolo dove il disvelamento segue e anticipa la sparizione, dove la comicità non segue obbligatoriamente un ritmo costante e dove a volte le radici artistiche vengono mostrate per essere subito sotterrate di nuovo.



Trascendi e sali come vettore artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le forze positive esistenti nel nostro essere. Piuttosto che in avanti potrebbe essere, artisticamente, un salto di lato a dimostrazione che a volte per una progressione non è sempre necessario seguire una linea retta. "Dove la carta diventa forbice per trasformarsi in sasso, dove il comico si interroga per confessare e chiedere e tornare a indicare quello che evidentemente lui vede prima degli altri. Forse dall’alto delle sue scenografie o nella regia condivisa con Riccardo Rodolfi. Forse. Sicuramente. Sicuramente forse".

INFORMZIONI

Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale, Giovedì 24 novembre ore 21, tel. 011 4241124, www.teatrodellaconcordia.it