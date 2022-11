Papà separato "costretto" a vivere in tenda: il suo video-racconto fa il giro dei social

"Sono un papà e sto vivendo questa situazione di disagio abitativo". Comincia così il video-racconto di un uomo costretto dalla vita a vivere in una tenda, al freddo, in un campeggio a un'ora abbondante da Torino, città dove deve recarsi ogni mattina presto.

Questo papà separato mostra la tenda dove vive, spiega come prova a riscaldarsi e racconta la sua giornata, in particolare le fredde notte e i risvegli alla mattina all'alba prima di salire in macchina per raggiungere il capoluogo.

Il video sta facendo il giro dei social ed è stato ripreso e ripubblicato dalla pagina Facebook "Adotta un padre", che lo ha accompagnato con questo messaggio: "Condividiamo il video girato da un papà separato di Torino che vive in una tenda. Il video inizia con il buio della notte. Il papà cammina nella notte e ci aspetteremmo di vedere la luce ed invece compare una tenda. Il padre stesso descrive come vive le sue notti al freddo. Auguriamo a questo papà di riuscire presto a trovare una casa per sé e per i suoi figli". Ma anche "Ci sono storie che non lasciano indifferenti. Buona fortuna a questo papà e a tanti che vivono la sua stessa condizione". Il post con il video è stato ripreso anche dalla community Cascina Solidale Torino.