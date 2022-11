Venaria si colora di rosso per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

La città di Venaria Reale sosterrà la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative organizzate o promosse dal Comune.

La ricorrenza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per il 25 novembre, punta a sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica su temi come l’uguaglianza di genere e le diverse tipologie di violenza sulle donne.

Una catena umana e uno spettacolo teatrale

Venerdì 25 l’Informagiovani di Venaria Reale pubblicherà una campagna di sensibilizzazione online dal titolo "Anche questa è violenza", oltre a distribuire alla cittadinanza del materiale informativo in merito alla Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dalle 14.30 alle 16, con partenza da via Nazario Sauro 48, è prevista una catena umana che terminerà in piazza Pettiti. L’evento è organizzato dall'associazione Centro d'incontro Piero Bonino.

La sera, alle 21 al Teatro della Concordia, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Finché morte non ci separi”. Lo spettacolo, di Francesco Olivieri con la regia di Francesca Vettori, è un’opera contro il femminicidio scritta da un uomo che si è messo nei panni delle vittime.

La commemorazione presso le panchine dipinte di rosso

Due panchine, situate in via Sandre angolo via Amati e in via Druento angolo via Pretegiani, sono state dipinte di rosso dai giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi delle scuole di Venaria Reale. In quei luoghi l’Amministrazione comunale terrà una commemorazione delle vittime di femminicidio della Città, il ritrovo è previsto per le ore 10:30 presso la panchina di via Sandre e alle 11:30 presso quella di via Druento.

Infine, nelle giornate di sabato e domenica, il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosso, colore simbolo della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.