Incidente sulla statale 26 "della Valle d'Aosta": strada chiusa in entrambe le direzioni (foto d'archivio)

La strada statale 26 “della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al traffico in località San Bernardo, nel comune di Ivrea, a causa di un sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. La chiusura è istituita in entrambe le direzioni.

Un ferito in gravi condizioni

La circolazione è provvisoriamente indirizzata sul percorso alternativo tramite indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Tra i feriti, si segnala una persona in condizioni molto serie, trasportata d'urgenza al Cto di Torino.

AGGIORNAMENTO: attorno alle 18.30 la statale 26 è stata riaperta e la circolazione si sta normalizzando.