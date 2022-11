Palazzo da incubo: blitz della Polizia scopre 39 immigrati in quattro appartamenti in corso Vigevano

Erano 39, stipati come sardine all'interno di quattro appartamenti di Torino: li hanno trovati gli agenti di Polizia che sono entrati all'interno di uno stabile di corso Vigevano. Ognuno con il suo posto letto, dentro gli alloggi c'erano persone provenienti dal Bangladesh e dal Pakistan.



In tutto sono 50 le persone identificate. Gli agenti hanno trovato 28 occupanti all'interno delle case, al momento del blitz. Alcuni di loro non avevano documenti e sono stati portati in questura.



Mentre si trovavano all'interno dell'alloggio, i poliziotti hanno scoperto che altre quattro abitazioni avevano un allacciamento abusivo all'energia elettrica. I contatori sono stati chiusi.