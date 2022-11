Gadget personalizzati da far indossare ai clienti: quali sono le opzioni migliori?

Tutti noi sappiamo quanto possono essere utili, se non addirittura fondamentali, i gadget personalizzati. Di contro, è chiaro che per raggiungere il loro scopo (cioè la promozione di un brand) devono proporre un logo ben visibile, così da consentire a tutti di ammirarlo e di interrogarsi su un dato marchio, slogan o azienda. Ebbene, da questo punto di vista le opzioni migliori sono i gadget "wearable", ovvero indossabili, ma quali sono i più diffusi ed efficaci?

Gli zaini a sacca personalizzati

Gli zaini a sacca sono uno dei gadget più visibili, perfetti per qualsiasi tipo di evento o fiera: l'ampia superficie di stampa (il retro) garantisce un'ottima visibilità del marchio da apporre alla sacca. Inoltre, sono molto apprezzati da chi li riceve perché sono particolarmente utili, sia nella vita quotidiana, sia durante i viaggi. Poi, gli zainetti a sacca personalizzati possono essere ordinati su Internet in tutta facilità, sfruttando i servizi specializzati in gadget pubblicitari. Infine, non dobbiamo dimenticare che il prezzo di questi articoli è particolarmente conveniente, soprattutto se li si acquista online.

Abbigliamento sponsorizzato

Se si parla di gadget pubblicitari personalizzati e indossabili, ovviamente i capi di abbigliamento si trovano in cima all’elenco delle opportunità più preziose. La lista delle possibili opzioni è molto lunga, e include alcuni must come le t-shirt, i cappellini, le felpe, ma anche articoli meno comuni come sciarpe e cravatte. Ovviamente, la scelta del capo da personalizzare dipende dal tipo di evento o di promozione per cui i gadget vengono progettati: per un'occasione più formale è consigliabile optare per camicie o cravatte, mentre per un evento sportivo le felpe o le t-shirt rappresentano una scelta perfetta.

Smartwatch personalizzati

Gli smartwatch sono uno dei gadget più popolari degli ultimi anni, e per una buona ragione: sono molto utili, pratici e perfetti per chi vuole rimanere connesso anche quando è lontano dal proprio smartphone. A scopo promozionale, gli smartwatch possono essere personalizzati con il logo dell'azienda o con un messaggio speciale, rendendoli originali ed efficaci, sebbene non vi sia molto spazio per inserire un disegno o un messaggio. Si tratta ovviamente di uno dei gadget più costosi in assoluto, ma anche di uno dei più apprezzati dai clienti o dai partner. In sintesi, aumentano in modo notevole il tasso di fidelizzazione, e sanno come ripagarsi a stretto giro di posta.

Un paio di sneakers col logo aziendale

Infine, non potevamo non citare le sneakers con il logo aziendale, perfette per far notare il proprio marchio. Il vantaggio principale di queste scarpe è che possono essere ordinate in qualsiasi colore e misura, e sono adatte sia per gli uomini, sia per le donne. Per quel che riguarda i modelli personalizzabili, ci sono diversi trend in voga nel 2022, che consentono dunque di trovare una soluzione non solo utile per promuovere il brand, ma anche per "accontentare" la moda. In sintesi, le sneakers sono un vero e proprio passepartout indispensabile, per chi desidera trovare un gadget indossabile da personalizzare.