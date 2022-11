Si annuncia un venerdì "nero", ma tra volantinaggi e scioperi sono i lavoratori a non fare sconti

Gli sconti li faranno i negozi, ma non certo i lavoratori. L'unico punto di incontro tra le due realtà, è il colore: sarà un venerdì "nero", ma con interpretazioni decisamente diverse di questa tinta. Mentre si praticheranno promozioni e ribassi ovunque, infatti, Torino e provincia saranno anche interessate da numerose manifestazioni di protesta da parte degli addetti, che per farsi sentire hanno scelto proprio il giorno più "caldo" prima della corsa al regalo di Natale.



Uno sciopero con presidio davanti al punto vendita di via Roma interesserà Zara, ma un po' tutte le realtà e i marchi legati al Gruppo ITX Italia, dunque Zara Home, Stradivarius e Bershka. A organizzarlo, è la Filcams Cgil di Torino, che sarà in strada dalle 15 alle 18.

Le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo contestano quella che viene definita "la mancata valorizzazione del proprio lavoro e della propria professionalità". Il riferimento è soprattutto a un premio pagato in questi 15 anni ai lavoratori e che ora l'azienda vorrebbe ridiscutere, calcolandolo non più sulla base delle vendite effettuate, ma con un parametro variabile che rischierebbe di abbassarne il valore. Una decisione che fa ancora più male alla luce di una realtà che, dicono ancora i sindacati, "ha dichiarato un utile di circa il 41% in più rispetto al 2021, posizionandosi al terzo posto al mondo per fatturato nel settore".