Trading più trasparenti grazie al codice LEI

Qual è il codice LEI

Un Legal Entity Identifier (LEI) è un codice dell'entità legale che identifica in modo univoco le persone giuridiche per consentire loro di partecipare a qualsiasi transazione a carattere finanziario. Ad identificare l'azienda c'è un codice alfanumerico di 20 caratteri e, in Italia, la Società Italia LEI è l'agente ufficiale per la gestione di questo codice per coloro che ne presentano richiesta.Il codice LEI ha lo scopo di identificare ogni persona giuridica in un database globalmente accessibile. Le persone fisiche non possono avere un numero LEI, questo codice è solo per le persone giuridiche. Questi codici vengono emessi una sola volta e devono essere rinnovati annualmente. In base all'accordo firmato a gennaio 2018, ciascuna società è obbligata ad ottenere tale codice. Richiedere il codice è molto semplice; basta andare sulla pagina del codice LEI e in appena due minuti potrete essere in grado di ottenere il codice per la vostra ditta. Quando ottieni per la prima volta l'identificatore della tua azienda, ti verrà chiesto di compilare certi campi specifici. Ci sono dei consigli sul codice LEI che devi prendere in considerazione. Se la tua azienda è già iscritta a Infocamere LEI, puoi già utilizzare le informazioni qui fornite per semplificare i tuoi obblighi, altrimenti puoi ottenere un codice presentando ulteriori documenti che attestino in modo certo che la società esiste. Per chi deve registrare un codice LEI in altri paesi, la società Italia LEI ha una presenza legale in 26 paesi e ha una propria denominazione locale che è integrata nella registrazione di ciascuna società in questi paesi.

Qual è il costo dei codici LEI?

Il costo per ottenere un codice LEI può variare in base al fornitore, da € 90 a oltre € 200. Chi richiede un codice LEI tramite il provider Italia LEI paga solo la quota per la prima domanda e il rinnovo. Per tutti gli altri tipi di operazioni, come l'aggiornamento dei dati e altri interventi legati al codice, il costo è gratuito. L'emissione di codici LEI è controllata dalla Global Legal Entity Identification Foundation (GLEIF), che non emette codici bensì autorizza aziende pubbliche e private ad agire come gestori di servizi di unità operative locali (UOL). La società Italia LEI, è uno di tali organismi. In generale, il costo per l'emissione di un codice da parte della società Italia LEI è, d’accordo al suo sito:

· Immatricolazione iniziale: 89 EUR all'anno

· Prima iscrizione + biennio di rinnovo totale: € 195

· Immatricolazione iniziale + rinnovo quadriennale: 275€

Per quanto riguarda il rinnovo:

· Rinnovo di un anno: 65 EUR

· Solo rinnovo triennale: 165 EUR

· Rinnovo per cinque anni: 245 EUR

A chi servono i codici LEI?

Il codice LEI è un numero di identificazione imprescindibile per le persone giuridiche, e cioè per le aziende, che effettuano transazioni finanziarie o che desiderano operare sui mercati mobiliari. Dal 3 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo quadro di riferimento MiFID II/MiFIR sulla gestione della negoziazione di titoli e altri prodotti finanziari. In questo modo si crea un quadro legale per incrementare la protezione degli utenti e garantire una trasparenza maggiore nel sistema dei mercati finanziari. Ciò significa che ogni persona giuridica che desideri effettuare acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli deve essere in possesso del codice LEI che ne identifica a tutti gli effetti la legittimazione. Inoltre, ogni autorità giurisdizionale ha le proprie regole per richiedere un codice LEI. Le persone giuridiche che devono avere un codice LEI sono le organizzazioni economiche come le banche, gli agenti di cambio, le società di investimento, le compagnie di assicurazione e le cooperative di credito. I privati non sono tenuti ad avere un codice LEI per operare sul mercato finanziario; questo vale solo per le aziende.

Indicazioni utili per il codice LEI

Se hai già richiesto un codice LEI a un fornitore di servizi specifico, ma in seguito desideri cambiare operatore, sei libero di farlo senza conseguenze. Durante tutto il processo, il codice LEI rimarrà invariato in quanto è un processo interno. In questo modo chiunque può trasferire i propri dati da qualsiasi operatore verso Italia LEI. Qualora i dati di una società iscritta con il proprio codice LEI siano stati modificati, Italia LEI provvederà ad aggiornarli, ciò non pregiudica la validità del codice. Se l'attività è gestita da tale fornitore di servizi, l'aggiornamento sarà gratuito. Come accennato in precedenza, il codice LEI deve essere rinnovato annualmente. Parte di questo processo consiste nel verificare o modificare i dati registrati e nell'estendere la validità del codice. In Italia LEI si rinnova automaticamente per un massimo di cinque anni; in caso contrario, l'interessato deve rinnovare due mesi prima della sua scadenza. Se la società dispone di un conto Infocamere LEI o se la registrazione LEI in più Paesi è indispensabile, Italia LEI può occuparsi di tutti i processi relativi.