Moncalieri, il sindaco Paolo Montagna positivo al Covid: "Solo lievi sintomi"

Nessuna famiglia in quasi tre anni da quando si è manifestato il coronavirus è risulta immune: chi un parente più vicino, chi uno più lontano, senza contare quelli che hanno dovuto fare i conti con lutti e perdite gravissime, soprattutto nella primavera del 2020, durante la prima ondata.

Montagna positivo: "Solo sintomi lievi"

In cintura sud erano risultati positivi al Covid diversi sindaci, ma non quello di Moncalieri. "E alla fine è toccato anche a me", ha raccontato Paolo Montagna. "Sono positivo al Covid, ma per fortuna con sintomi lievi".

La fascia indossata dall'assessora Borello

"Ora qualche giorno di riposo a casa e lavoro a distanza, con l'obiettivo di rivederci presto", ha tranquillizzato tutti il primo cittadino, che oggi non ha potuto presenziare alla inaugurazione della nuova palestra della scuola De Amicis, con la fascia eccezionalmente indossata dalla giovane assessora Alessandra Borello.

La valenza di questo intervento è stata comunque sottolineata dal sindaco di Moncalieri: "Una importante ristrutturazione, con rifacimento del tetto e sostituzione dei serramenti, con un occhio sempre rivolto alla sostenibilità: grazie ai nuovi pannelli solari si potranno abbattere i costi e far bene all'ambiente".