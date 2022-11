Il controllo flotte aziendali lo possiamo considerare una delle opzioni importanti che offre un'agenzia di investigazione che ha proprio il compito di garantire un efficiente monitoraggio in tal senso per quanto riguarda sia il monitoraggio ma anche per il controllo di punti di carico e scarico, merci parcheggi soste e rotte.

Spesso un'agenzia investigativa quindi offre dei pacchetti standard dove all'interno ci sono diversi servizi tra i quali per esempio il controllo di consumo carburante che viene fatto nonché verranno elencate delle statistiche relative al mezzo come per esempio i Km percorsi e le ore di utilizzo.

Tutto questo si può fare grazie agli apparecchi utilizzati da un investigatore che sono supportati da una avanzata tecnologia GPS che serve per verificare in ogni momento dove questi mezzi sono sia all'estero che in Italia.

Le indagini quindi sulle flotte aziendali serviranno a quelle aziende che hanno bisogno di report filmato e fotografie che serviranno per avere le prove per dimostrare nelle sede legale più opportune che ci sono stati da parte chi lavora, negligenze, abusi ma anche danni economici per colpa di una manutenzione inefficace o peggio, ancora perché purtroppo può capitare un uso del mezzo non relativo ad aspetti lavorativi ma aspetti privati.

In tal senso l'investigatore può fare tanto perché è una figura professionale assolutamente completa sotto questo punto di vista e si occupa quindi anche di aiutare le aziende e i liberi professionisti che hanno bisogno di monitorare la situazione per quanto riguarda la flotta dei loro mezzi, attraverso una localizzazione, grazie alla quale un'unica mappa raccoglierà tutte le posizioni in modo da poter gestire i mezzi e per garantire anche assistenza in caso di necessità.

Solitamente si utilizza la cartografia satellitare di Google Maps attraverso l'installazione di un localizzatore sul mezzo che si era collegato alla centrale: però bisogna affidarsi solo a professionisti seri che conoscono le norme relative alla privacy in modo da non fare cose contro la legge .

Altre cose da sapere su questo argomento

Un investigatore privato quindi attiverà un sistema di localizzazione satellitare professionale e legale per monitorare questi spostamenti: in alcuni casi se è necessario lo utilizzerà per fare approfondimento su eventuale controspionaggio industriale o per indagare sulla fedeltà dei dipendenti attraverso un GPS che trasmette le coordinate geografiche di quella posizione del mezzo a una scheda telefonica: un software preciso le decodifica rendendo così possibile un tracciamento in tempo reale di quello specifico mezzo.

Si tratta quindi di un controllo dipendenti per il quale però bisogna stare attenti a seguire le norme perché spesso questa attività è finita sotto lente la gara del garante privacy però secondo questa autorità la geolocalizzazione delle flotte aziendali fa parte di un'attività di monitoraggio legittima che viene svolto dal datore di lavoro e che è titolare dei trattamenti dati personali.

Lo statuto dei lavoratori stabilisce la compatibilità di questa forma di controllo a patto che sia svolta nella tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e che quindi si parla di strumenti che vengono utilizzati solo per esigenze produttive per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza del lavoro.