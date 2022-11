Con 'Bike to school' Grugliasco celebra la mobilità sostenibile

Bike to school torna a Grugliasco, nell'ambito del Progetto Vi.V.O. - Via le Vetture dalla Zona Ovest - Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro. Sabato 26 novembre dalle 18, presso il Centro civico Nello Farina, in via San Rocco 20, a Grugliasco, festeggeremo insieme l'importante traguardo raggiunto dai comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza e Venaria Reale. Durante la serata scopriremo la classifica finale del Bike to school e conosceremo le tre scuole premiate.