Largo Re Umberto fa un tuffo negli anni Ottanta diventando il set della nuova serie de 'L'amica geniale'

Largo Re Umberto in questi giorni fa un salto all'indietro di mezzo secolo o quasi, alle atmosfere degli anni Settanta e Ottanta, diventando il set della quarta serie de 'L'amica geniale', la fiction di successo trasmessa da Rai Uno, ideata dal figlio d'arte Saverio Costanzo.

Fiction di grande successo

La serie tv è la trasposizione televisiva dell'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, che racconta l'amicizia nata tra due ragazze napoletane nel dopoguerra, accompagnando le loro vicenda da quando erano bambine fino all'età adulta. Protagoniste Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo.

A Torino si stanno registrando le scene di alcune parti della quarta e ultima stagione della fiction, tratta dall'ultimo libro della tetralogia, Storia della bambina perduta. E così largo Re Umberto è popolato da bolidi e auto d'epoca e che mezzo secolo fa (o quasi) erano protagoniste sulle strade italiane.

Torino ancora set ideale

Torino si conferma quindi location ideale per la produzione di film ed eventi televisivi, anche di importanza internazionale, come avvenuto nei mesi scorsi, quando in città furono registrate alcune scene del prossimo film della saga Fast & Furious, il decimo episodio della celebre serie hollywoodiana.