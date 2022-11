Band P38 indagata, l'associazione Vittime del Terrorismo valuta un esposto

L'Associazione Europea Vittime Terrorismo ha dato incarico ai propri legali di valutare l'azione di un esposto da inoltrare alla Procura di Torino contro il gruppo musicale P38, già sotto inchiesta per istigazione a delinquere e apologia per i testi delle canzoni in cui si inneggia alle Brigate Rosse e alla lotta armata.

Lo ha reso noto Giovanni Berardi, presidente dell'Asevit, figlio del maresciallo di polizia Rosario Berardi assassinato a Torino dalle Br il 10 marzo 1978.

"Un altro colpo alla memoria delle vittime"

"Tutto questo squallore non è una novità. E' l'ennesimo colpo inferto alla sacra memora di chi dette la propria vita per questo Paese, per le sue genti, per la sua democrazia, per le sue istituzioni", ha dichiarato Berardi. "L'elemento più drammatico che emerge - aggiunge Berardi - è che hanno vinto loro, i terroristi e gli assassini. Lo dimostra il clima di odio politico e non, che imperversa nel nostro Paese; lo dimostra l'attività senza sosta dei terroristi dell'epoca, che sebbene pluri ergastolani, da tempo, sono liberi e attivi, in tutto il nostro Paese".

Secondo Berardi "se si guarda bene nelle frange della politica estremistica, nei centri sociali, nelle formazioni No Tav, è facile ritrovare intere famiglie di irriducibili dell'eversione che ne hanno fatto tradizione e reddito".