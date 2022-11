In corso Trapani manutenzione stradale “fai da te”: la buca coperta dal carrello della spesa

Una vera manutenzione stradale “fai da te” quella che qualcuno ha pensato di effettuare in corso Trapani, all’angolo con via Lancia, dove una buca è stata coperta e transennata da un carrello del Carrefour e del nastro.

Soluzione d'emergenza ma anche pericolo

Una soluzione d’emergenza, ma che rischia di creare un altro pericolo perché il carrello si trova esattamente nella corsia del pullman della linea 2, che per evitarlo deve spostarsi al centro della carreggiata. Una situazione surreale, che soprattutto di notte potrebbe facilmente causare un incidente.

Carrello usato come segnale della buca

Il carrello è stato posto come segnale della buca. Un tombino ha infatti ceduto, creando un buco nell’asfalto di 50 centimetri circa. Anche in questo caso, senza un intervento risolutivo tempestivo, il rischio è che auto o bus possano centrare in pieno il dislivello con spiacevoli conseguenze.

In attesa dell’intervento del Comune, i cittadini si sono attrezzati con una soluzione tanto artigianale quanto pericolosa.