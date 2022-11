Marene – Helping Child, un progetto che sta coinvolgendo molti imprenditori

Sono molte le aziende che stanno contribuendo economicamente alla buona riuscita del progetto “Helping Child per i bambini Ucraini” capitanato dall’imprenditrice Monica Pagella, titolare dei centri estetici Idea Benessere. Tra queste attività ci piace ricordare il gruppo Diego Dalla Palma – Milano che grazie al contributo di Ginevra e Gerardo Venturi, molti ragazzini potranno trascorrere con più serenità e speranza per un futuro più roseo.

Come siete venuti a conoscenza del progetto Helping Child?

Abbiamo conosciuto il progetto tramite la sig.ra Monica Pagella poiché siamo fornitori e lavoriamo con i centri estetici Idea Benessere. Da subito ci siamo sentiti coinvolti.

Perché avete aderito a questa iniziativa?

Abbiamo aderito perché pensiamo si tratti di un’iniziativa lodevole, il format è ammirevole poiché si aiutano bambini in difficoltà ma allo stesso tempo si regala una giornata divertente alle famiglie del territorio piemontese.

Ci sono dei valori comuni tra la vostra azienda e Helping Child?

La nostra è un’azienda fatta di persone, dove le donne sono il 90%. Tutti noi conosciamo bene le difficoltà di tutte le madri e di tutte le famiglie, per questo ci sentiamo vicini ai bambini di ogni nazione perché loro meritano un futuro, loro sono il nostro futuro.

Quale messaggio vorrebbe inviare ad altri imprenditori per sensibilizzarli ad aderire a questa campagna di aiuti ai ragazzini Ucraini?

Ogni imprenditore sa che le aziende hanno un forte valore sociale, oltre che economico. Nei momenti in cui c’è bisogno di aiuto anche lontano, come nel caso dei bambini ucraini, si deve trovare il modo per dare un contributo sociale. Siccome l’iniziativa ha anche l’obiettivo di far divertire tanti bambini non si può proprio mancare.

Domenica prossima 4 dicembre 2022, per le vie di Marene (CN), verrà srotolata la letterina a Babbo Natale più lunga del mondo. Un segno che non è solo una donazione: sarà la testimonianza di un’idea semplice, ma fondamentale per ridare speranza ad un popolo duramente colpito.

Abbiamo ancora una settimana di tempo per concretizzare il nostro aiuto con una donazione che può fare la differenza! Anche la tua Azienda darà così un segno concreto di sensibilità e attenzione verso i diritti delle persone e delle comunità più deboli, un segno che si trasformerà in un aiuto importantissimo.

Per maggiori informazioni contattare Paolo 339-8665210

E-mail segreteria@helpingchild.it