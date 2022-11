Tremendo incidente a Volpiano: una donna perde la vita, due in gravi condizioni

Una donna di 34 anni, Anca Simina Calancea, è morta su un'auto scaraventata fuori dalla strada dopo lo scontro a un incrocio stradale con un'altra vettura a Volpiano.

Una persona morta e due feriti gravi

La vittima è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Cto di Torino. Ricoverati in prognosi riservata (ma non sarebbero in pericolo di vita) la conducente dell'auto investita, una quarantenne di Torino, e l'uomo di 43 anni che era alla guida dell'altro veicolo.

Ricoverati al San Giovanni Bosco

Entrambi sono al San Giovanni Bosco. Sul luogo dell'incidente, in corso Europa, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.