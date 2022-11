Viabilità, lavori nel Torinese: strade chiuse e deviazioni

Per un intervento di regimazione acque, ripristino dell’officiosità idraulica, messa in sicurezza del versante in località Fe, che prevede la realizzazione di una condotta in tubi autoportanti con relativi pozzetti e griglie, opere di captazione acque e sistemazione della pavimentazione stradale, si rende necessaria la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli con percorso alternativo segnalato in loco e lungo la Sp 33d02 “della Val Granda – coll. Ceres” dal km 0+100 al km 0+960 nel comune di Ceres dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.