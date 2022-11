Ciclabile sul Po chiusa in corso Sicilia per il crollo: "2 milioni per rifarla"

Servono 340mila euro per risistemare la parte crollata della ciclabile lungo il Po, all'altezza del Kongin's Club inizialmente chiuso insieme alla pista per rischi statici, ma poi riaperto. Due milioni di euro se il Comune di Torino decidesse di rifare completamente il tracciato nel tratto tra il ponte Isabella e e il ponte Balbis. A fare il punto in Consiglio Comunale l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Boe sul Po per segnalare il crollo

Il crollo si è verificato lo scorso 3 ottobre e la situazione, come appurato dagli uffici comunali durante i sopralluoghi, è peggiorata nei giorni successivi. "È in corso, - ha spiegato Tresso - anche con la collaborazione dei Circoli remieri, la posa di boe di segnalazione al fine di mantenere a distanza di sicurezza la navigazione amatoriale". Sul fronte delle riapertura della ciclabile, mentre il Kongin's Club è tornato ad accogliere i clienti dopo le verifiche dei tecnici, non ci sono buone notizie. "Le azioni - ha chiarito l'assessore - ed i tempi di ripristino sono legati alle previsioni di finanziamento". Tradotto: al momento non si sa ancora se e quando tornerà ad essere accessibile il tratto.

Firrao (Torino Bellissima): "Rischi per la sicurezza"