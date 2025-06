Piazza Santa Giulia tra malamovida e proteste: in arrivo un confronto pubblico

"Sei stanco di malamovida, risse, spaccio e atti vandalici? Allora non mancare all'appuntamento di giovedì sera". E' questo l'invito che sta girando da giorni, partito dal quartiere Vanchiglia dove la situazione di piazza Santa Giulia e dintorni continua a essere un problema all'ordine del giorno.

L'incontro con i cittadini

L'appuntamento è per il 26 sera, dalle 21, al teatro Giulia di Barolo di piazza Santa Giulia 2 bis. All'ordine del giorno il degrado del quartiere. Dagli schiamazzi notturni alla musica a tutto volume. "Situazioni che nemmeno la zona rossa sembra riuscire a debellare" così Salvatore Pedone, l'organizzatore dell'incontro. Al tavolo sono invitati - si legge - anche gli assessori Chiavarino, Porcedda, Foglietta e Salerno. Oltre al presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e al comandante dei vigili urbani.

Le criticità del quartiere

Piazza Santa Giulia - oggi - presenta problemi legati alla movida, al degrado e al senso di insicurezza, con denunce di residenti e controlli delle forze dell'ordine. Le principali criticità riguardano lo spaccio e gli atti di vandalismo.

La presenza di numerosi locali e la concentrazione di persone durante la sera e la notte portano a continuo rumore, degrado (vetri rotti, vomito, urina) che si traducono in disturbo della quiete pubblica. Non a caso, in passato, i residenti hanno denunciato il Comune per i disagi causati dalla movida, prendendo esempio da altri quartieri, come San Salvario, che hanno ottenuto risarcimenti. Recentemente la questione è ri-esplosa dopo la nota vicenda del concerto dell'oratorio e dell'intervento della polizia municipale a bloccare l'attività della parrocchia.