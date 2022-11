Cavour punta a mettere in sicurezza la Rocca quest’inverno

Cavour risana e mette in sicurezza le sue aree verdi: aperta la gara per i lavori di protezione del bosco della Rocca.

L’intervento, che avrà un costo di 281 mila euro, fa parte del Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, e ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di circa 250 mila euro. “La Rocca è un luogo naturale, ma antropizzato e vissuto: la messa in sicurezza del suo bosco equivale alla messa in sicurezza di chi lo frequenta” spiega il sindaco Sergio Paschetta. Nel concreto, gli interventi si concentreranno sulla rimozione delle piante vecchie e secche; sul risanamento del principio di frana nella zona antistante il piazzale per la navetta in cima alla Rocca, con la protezione tramite reti; e sulla costruzione di canaline di raccolta dell’acqua che contribuiranno alla prevenzione di ulteriori frane. I lavori saranno svolti entro l’inverno 2022-2023.

Parallelamente, con l’ultima variazione di bilancio approvata nel Consiglio comunale del 28 novembre il Comune ha stanziato circa 14 mila euro per alcune opere di manutenzione e risanamento delle aree naturali del paese, in particolare per l’abbattimento delle piante malate e morte del parco del Gerbido e di via Vittorio Veneto: il Comune è attualmente in fase di trattativa per l’acquisizione dei nuovi alberi che sostituiranno quelli rimossi.