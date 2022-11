Lotta ai taxi abusivi, i vigili provano il giro di vite: blitz nei pressi degli hotel e nei luoghi della movida

Grazie all’ausilio di tecnologie montate a bordo delle auto di servizio in borghese che scansionano le targhe dei veicoli in transito o parcheggiati e riconoscono immediatamente i mezzi non in regola per l’esercizio di attività di trasporto di persone, i ‘civich’ sono in grado di fermare i veicoli abusivi in maniera mirata.