Moncalieri: tra classica, jazz e gruppo storico dei carabinieri lungo viaggio in musica alle Fonderie Limone

Moncalieri: tra classica, jazz e gruppo storico dei carabinieri un viaggio in musica alle Fonderie Limone

Moncalieri si appresta a vivere un inizio di dicembre a tutta musica, con le Fonderie Limone che ospiteranno tre eventi di assoluto interesse, preceduti nella serata di oggi, mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 20.30 con il concerto del decennale di attività dell'Orchestra Polledro.

Tre formazioni a cappella, tanta musica, uno scopo benefico comune: sostenere l’operato dell’Andos-Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Succede venerdì sera, 2 dicembre, alle Fonderie Limone. Sul palco alle 21 saliranno Chorus group, L'una e cinque e Vocal boutique. Ingresso a offerta libera, consigliata a partire da 15,00 €. Basta collegarsi al link Eventbrite urly.it/3qvhw per acquistare i biglietti on line.

“L’Andos offre alle donne colpite da tumore al seno e alle loro famiglie un servizio preziosissimo – sintetizza l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Partecipare a questa bella serata in musica è prima di tutto un modo per esprimere vicinanza e calore alle tante persone che vivono situazioni di grande sofferenza”.

Un viaggio musicale virtuale intorno al mondo per assaporare le emozioni folcloristiche di paesi lontani. Succede sabato 3 dicembre alle Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri, in via Pastrengo 88, con il concerto del Gruppo Storico Carabinieri Reali 1883-Fanfara Ten.

Gianantonio Donato, in programma la sera alle 21. Dirigono i maestri Flavio Remo Bar e Benedetta Macario. Partendo dalla tradizione della musica cinese, passando attraverso la patria della cultura rinascimentale europea per arrivare alle sonorità western, verrà descritta ogni forma musicale legata alle tradizioni popolari. Ingresso libero.

“Dall’Oriente all’Occidente, dal Sudamerica alla Spagna, dalla Germania alla Cina: il Gruppo Storico Carabinieri Reali 1883 ci propone una serata di emozioni. Ringrazio l’ANC di Chivasso-sezione Salvo D’Acquisto e l’associazione culturale Tenente Gianantonio Donato per aver proposto e portato a Moncalieri un evento magnifico – commenta soddisfatta l’assessore Pompeo – E’ la seconda volta che la Fanfara è gradita ospite di Moncalieri: la prima fu nell’estate 2020, quando aprì alle Vallere il Moncalieri Summer Experience”.

La magia e le acrobazie della danza aerea con cerchio e nastri di tessuto sospesi coloreranno invece le Fonderie Limone di Moncalieri la sera di domenica 4 dicembre (ore 20,45) con Soulful bodies: corpi sentono, cambiano, volano. Lo spettacolo, preparato da Giulia Gentile, Martina Pruneddu e Roberto Tozzoli nel nuovo centro Dance Heart di Testona per una quarantina di “aerialists” di talento e di ogni età. “Soulful bodies parla dell’esplorazione del corpo che cambia con il tempo e l’evolversi della coscienza, alla ricerca della propria identità espressiva per raggiungere la libertà di sé - spiega Giulia Gentile - Il risultato è una vetrina verticale di flessibilità, equilibrio, prese, cadute e risalite che lascia senza fiato sulle musiche di Berenguer, Aubry, Durdust, Klergy e Stirling”. L’associazione ASD Dance Heart nasce nel 2016 a Torino, d settembre 2021 ha trasferito la sua sede a Moncalieri in strada Genova 249/a.

“Una delizia per gli occhi, le coreografie su cerchio e tessuto proposte da Dance Heart. Una bella realtà insediata sul nostro territorio da tempo, e che ci fa piacere poter valorizzare – sintetizza l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - Il nostro pubblico aveva già potuto ammirarle durante la rassegna culturale estiva, a giugno sempre alle Limone”.