La sindaca Guazzora fa il tagliando a un anno dalle elezioni: "San Mauro investe quasi 5 milioni contro frane e alluvioni"

"Con il Comune di Castiglione Torinese abbiamo realizzato il progetto intercomunale "Boschi dei Bric": i proprietari privati si accordano con le amministrazioni per il mantenimento boschivo dei terreno, promuovendo al tempo stesso una filiera locale di vendita del legno. C'è poi la pulizia del territorio portata avanti con i volontari".

San Mauro si trova a patire i rincari energetici come tutte le amministrazioni. Che azioni avete adottato per contenere la spesa?

"Abbiamo messo in campo tre misure: una per le famiglie con una prima tranche da 80mila euro per affrontare il rincaro delle utenze: era aperta a tutti, in base alla fascia Isee. Abbiamo coperto 250 utenze e quindi abbiamo deciso di incrementarla di altri 40mila euro. Per aiutare i commercianti con gas e luce abbiamo previsto altri 40mila euro, mentre per le associazioni faremo un bando con un tetto massimo da 20mila euro. Loro ci devono presentare le bollette dello scorso anno e del 2022: verrà pagata la differenza".