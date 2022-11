Smog: continua il livello 1 (arancio), ma venerdì 2 dicembre le limitazioni saranno sospese a causa dello sciopero generale

I dati previsionali di PM10 nell’aria forniti oggi da Arpa Piemonte confermano che restano in vigore le misure previste dal livello 1 (arancio) delle limitazioni emergenziali fino a venerdì 2 dicembre 2022 (prossimo giorno di controllo).



Nella stessa giornata del 2 dicembre è altresì previsto uno sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private, a cui aderisce l’Organizzazione Territoriale di USB. Pertanto, salvo lo sciopero non venga annullato da parte delle Associazioni Sindacali interessate, in tale data tutte le misure di limitazione del traffico saranno sospese.



L’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/emergenzaambientale