Rapina una 65enne in corso Tassoni, ma chiama i Vigili del Fuoco per recuperare il bancomat finito in un tombino

Dopo aver minacciato una donna di 65 anni mentre stava rientrando a casa in corso Tassoni, un uomo di 37 anni l’ha rapinata, strappandole la borsetta e dandosi poi alla fuga. Dentro alla borsa la donna aveva circa 400 euro, un tablet, portafogli e bancomat.

Poco dopo la rapina l’uomo ha chiamato i Vigili del Fuoco per chiedere di recuperare proprio il bancomat che era caduto in una grata in corso Regina Margherita. Una volta recuperata i Vigili si sono accorti che l’intestatario era una donna, quando hanno chiesto spiegazioni, il 37enne si è subito allontanato.

Grazie al riconoscimento della vittima e ad alcuni testimoni che lo avevano notato gironzolare nell’area nei giorni precedenti alla rapina, i Carabinieri sono riusciti ad arrestare l’uomo. La donna rapinata dopo l’aggressione avvenuta all’interno dell’ascensore dello stabile, ha riportato diverse contusioni e una prognosi di cinque giorni.