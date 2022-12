Giornata da incubo in tangenziale: due incidenti, cinque feriti e traffico in tilt

Doppio incidente oggi, all'ora di pranzo, nella tangenziale di Torino. Il primo è avvenuto all'altezza dell' interscambio, in direzione nord. Due veicoli coinvolti, il primo ha perso il controllo e ha urtato il secondo, rimanendo in carreggiata. Traffico bloccato. Due feriti in verde a Rivoli.

Il secondo incidente è avvenuto all' altezza dell'area di servizio stura nord, in direzione Piacenza: 3 veicoli coinvolti, di cui uno è rimasto in corsia di sorpasso. Per rimuoverlo è stata necessaria la safety car. Tre, in questo caso, i feriti al trasportati al Maria Vittoria in verde.