Per Roberto Rampi una visita 'famigliare' al grande filosofo Gianni Vattimo

Una visita a Gianni Vattimo, per parlare di filosofia e politica, di diritti umani, del futuro dell’Europa, di come costruire la Pace, del superamento dei confini degli Stati Nazionali per Roberto Rampi, personaggio di spicco del Partito Democratico.

"Gianni Vattimo resta un Maestro e uno dei più grandi filosofi del ‘900, il suo pensiero ha definito le condizioni della democrazia, combattendo ogni forma di dogmatismo che produce guerra, violenza, dittatura. La sua ermeneutica concepisce la verità come prodotto del dialogo e del confronto continuo nel rispetto delle diversità e delle minoranze. È alla base del lavoro sul Diritto alla Conoscenza che ho sviluppato in questi anni all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa" afferma Rampi.

I tempi del colloquio restano riservati e diciamo pure famigliari, casa Vattimo ospita di solito solo uomini veri, personaggi di spicco. Di certo la politica è stata protagonista dei loro dialoghi, ma non solo.