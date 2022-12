Meteo: pausa dal maltempo fino all'Immacolata su Torino e provincia

Almeno fino al giorno dell'Immacolata compreso non ci saranno precipitazioni, e il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie ed in linea con il periodo fino a mercoledì, poi tenderanno a scendere per l' arrivo di aria più fredda da nordovest. Venerdì nuovo impulso perturbato con neve anche a bassa quota.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi lunedì 5 a mercoledì 7 Dicembre

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature o nubi alte. Al mattino possibili nebbie nelle basse pianure. Temperature in media, valori minimi tra 1 e 4 °C in calo col passare dei giorni, e sempre nelle basse pianure ci potranno essere temperature inferiori allo 0 con gelate mattutine. Massime tra 9 e 11 °C anche queste in calo da mercoledì. Venti generalmente deboli di direzione variabile.

Giovedì 8 e venerdì 9 Dicembre

Inizialmente ancora bel tempo al mattino, dal tardo pomeriggio di giovedì aumento della nuvolosità da ovest, possibili già le prime precipitazioni nevose suell Alpi sudoccidentali dalla serata. In nottata e mattinata di venerdì precipitazioni diffuse un po' ovunque, con neve fino a bassa quota, piogge , anche mista a neve in pianura. Evoluzione però da confermare nei prossimi giorni. Temperature come detto in calo ancora giovedì, in aumento temporaneo poi da venerdì sera. Venti deboli settentrionali.

Tendenza successiva

Non c'è ancora buona affidabilità delle previsioni a partire dal fine settimana, possibile nuovo impulso freddo da nord con ulteriore abbassamento delle temperature.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino