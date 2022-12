Strage politica, anarchici a processo: a Torino tribunale blindato e agenti in assetto antisommossa

Mattinata di tensione, con agenti in assetto antisommossa fuori dal tribunale di Torino. Al Palazzo di Giustizia, davanti alla Corte d'Assise d'Appello, i giudici si pronunceranno sulla rideterminazione della pena, così come indicato dalla Cassazione, per il reato di 'strage politica' nei confronti di Alfredo Cospito e Anna Beniamino, militanti della Fai, Federazione anarchica informale, detenuti rispettivamente nei carceri di Sassari, in regime di 41 bis, e di Rebibbia.

Rischio ergastolo