Moncalieri, conto alla rovescia per il via dell'ottava edizione di “Presepi dal Mondo”

Il conto alla rovescia è iniziato. A Moncalieri, dal 21 dicembre all’8 gennaio, torna con la sua ottava edizione “Presepi dal Mondo”, la mostra organizzata dalla Famija Moncalereisa nelle ampie sale della sua sede di via Alfieri 40, a due passi dal Castello Reale.

Obiettivo superare le 10mila presenze del 2021

Un’occasione da non perdere per visitare gli oltre sessanta presepi provenienti da varie parti del mondo, dal più piccolo che sta in un palmo della mano ai più grandi con decine e decine di statue, alcune di queste in movimento. Molte le novità quest’anno, tutte da scoprire: l’obiettivo degli organizzatori è di superare le 10mila presenze del 2021.

Coinvolte tutte le borgate della Città

L’atmosfera natalizia, come sempre, coinvolge tutta Moncalieri, con le luminarie presenti nelle vie principali. E il Tour di Babbo Natale toccherà fino alla Vigilia ogni Borgata, da Revigliasco a Borgo San Pietro, da Santa Maria a Moriondo, per regalare caramelle e dolciumi a tutti i bambini. Per riscoprire la magia di una festa che negli ultimi anni, complice il Covid, era andata almeno in parte perduta.