Prorogate al 30 giugno 2023 le pedonalizzazioni sperimentali

Su proposta dell'Assessora ai Trasporti e Viabilità Chiara Foglietta, la Giunta Comunale ha oggi approvato la delibera che proroga le sperimentazioni di pedonalizzazione di alcune aree e vie cittadine. Un provvedimento reso necessario al fine di proseguire l’attuazione del programma dell’Amministrazione comunale per migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi urbani e consentire un più ampio utilizzo degli spazi pubblici da parte di cittadini, associazioni e commercianti, il tutto in condizioni di maggiore sicurezza e tutela della salute pubblica.

In accordo con le Circoscrizioni, al fine di poter valutare in maniera più approfondita gli impatti sulla viabilità, anche con il ricorso eventuale ad interventi di tipo strutturale, la delibera proroga di fatto la sperimentazione fino al 30 giugno 2023 per le seguenti aree pedonali, altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2022:

- Circ. 3: via Coazze nel tratto compreso tra via Cialdini e via Almese;

- Circ. 6: via Baltea nel tratto compreso tra corso Vercelli e via Soana;

- Circ. 7: via Mameli tutta, compreso interno n. 10.

"In attesa di poter avere i fondi per interventi di tipo strutturale, abbiamo scelto di prorogare alcune pedonalizzazioni. Su via Coazze e via Baltea abbiamo iniziato con questa amministrazione un percorso, richiesto da cittadini e Circoscrizioni, che è risultato essere molto apprezzato dagli abitanti e dalle associazioni del territorio" dichiara l'Assessora Chiara Foglietta.