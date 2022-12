San Donato, due senzatetto di piazza Statuto inseriti nel dormitorio di via Traves

Torna l'emergenza freddo e Torino cerca di correre ai ripari: negli ultimi giorni, 3 persone senzatetto sono state infatti accompagnate in luoghi protetti: le prime 2, da via San Donato angolo piazza Statuto, sono state convinte a trovare riparo presso il dormitorio di via Traves, mentre la terza, da corso Francia nei pressi di piazza Rivoli, è stata invece trasportata all'ospedale Maria Vittoria per accertamenti medici per poi essere inserita in una struttura di accoglienza comunale.

Il presidente della Circoscrizione 4: “La Regione faccia di più”

A renderlo noto è la Circoscrizione 4: “La Città - ha commentato il presidente Alberto Re - sta facendo un grande lavoro con le associazioni e le reti territoriali per gestire l'accoglienza verso soluzioni immediate e più diffuse. Garantire un posto al caldo, però, non basta: servono altri investimenti a sostegno dei più fragili ed è necessario che anche la Regione faccia di più per la piena attuazione del protocollo inter-istituzionale firmato in prefettura”.