Dehors, i commercianti di Torino chiedono tempo: almeno un anno, non solo tre mesi

Circa quattro mesi per adattarsi alle nuove regole sui dehors. Troppo poco tempo, per i negozianti di Torino, che si sono ritrovati presso Ascom per far sentire la propria voce al Comune: chiedono almeno un anno, ma anche sconti sulle tariffe. Una posizione diversa dai "cugini" di Confesercenti, che invece erano stati tra i richiedenti del trimestre in più per agire.



Erano circa 60 le imprese del commercio che si sono riunite in via Massena, per il vertice convocato dalla sezione Esercizi pubblici di Epat. Al Comune, che nelle scorse ore si era pronunciato per il nuovo limite di tempo fissato a marzo. la richiesta è di una "moratoria di adeguamento delle strutture di almeno un anno, per permettere agli stessi di adeguarsi e non eliminare i dehors una volta rimossi quelli esistenti non più adeguati". Ma non solo: "L’amministrazione comunale deve accompagnare questo passaggio aiutandone la realizzazione, se possibile anche con aiuti concreti che vengono richiesti nel 20% di sconto COSAP per il 2023. Dai nostri calcoli saranno interessati a modifiche sostanziali oltre 1300 strutture in città per un costo complessivo per il settore di oltre 12 milioni di euro. “Un costo non pretendibile i pochi mesi”.