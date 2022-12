L'8 dicembre arriva l’ultimo plenilunio dell’anno, la Luna Fredda

Il suo nome è Luna Fredda e sarà lei a regalarci l’ultimo spettacolo dell’anno che prenderà vita proprio sopra le nostre teste.

Come già avvenuto per i precedenti, anche il plenilunio di dicembre deve il suo nome alle usanze dei nativi americani, che identificavano questa Luna come quella che segnava il passaggio verso notti più lunghe, buie e fredde.