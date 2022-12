Sulle strade del Piemonte 308 nuovi vigili, Ricca: "Siete il primo avamposto di sicurezza nei vostri Comuni"

Per oltre un centinaio la festa di questa mattina, svoltasi in piazza Castello, segna l'avvio della carriera nel corpo dei vigili. " Oggi vi consegniamo questa placca di servizio - ha sottolineato Ricca - per dimostrare l'importanza che avete per noi e i vostri Comuni. Negli scorsi anni vi abbiamo dotato anche di nuove uniformi: un agente di polizia locale che lavora sicuro dà il massimo per la propria comunità ".

Sindaci arrivati da tutto il Piemonte

A prendere parte alla cerimonia sindaci di tutto il Piemonte. Dalla Granda erano presenti i primi cittadini di Dogliani, Monchiero e Farigliano, dove hanno preso servizio per ciascun paese un nuovo agente, per un totale di tre. Da Asti è intervenuto il comandante: nella cittadina del Palio negli scorsi anni è arrivato una nuova vigilessa, a cui se ne aggiungeranno altri due che stanno terminando il corso di formazione a Novara.

17 nuovi Civich in strada

Nel capoluogo piemontese prenderanno servizio da oggi 17 nuovi vigili, che andranno a lavorare in strada: il Comando di via Bologna, con questi ultimi inserimenti, conta 1.480 donne e uomini. "I sindaci presenti qua oggi in piazza Castello - ha commentato Lo Russo - rappresentano in maniera plastica il loro territorio e l'importanza del ruolo delicato che andrete a svolgere come agenti".

"Il vostro lavoro da vigili - ha proseguito - è importante soprattutto in questo momento così complesso per l'Italia, segnato prima dalla pandemia e poi dai rincari energetici: questi due elementi hanno messo in discussione le regole del vivere civile".

"Il mio grazie oggi va ai giovani vigili, che iniziano la carriera nella Municipale: sia un lavoro, ma anche l'inizio del servizio alla nostra comunità" ha concluso Lo Russo.