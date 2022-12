Uno spettacolo di musica e poesia chiude la Festa Nazionale della Romania

“Țara mea de dor” è l’evento organizzato dalla Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte, in occasione della Festa Nazionale della Romania che si celebra il 1 dicembre. Venerdì 9 dicembre, a partire dalle ore 18, per festeggiare questo avvenimento, si terrà uno spettacolo unico, che vedrà dialogare musica e poesia.

L’attrice Daniela Nane e la pianista Ioana Maria Lupașcu saranno in scena con un recital artistico e d’amore per la patria che ci farà emozionare. L'esibizione comprenderà creazioni liriche dei grandi poeti romeni che hanno sacrificato la loro vita e il loro talento per la conservazione dell’identità nazionale e linguistica. Le poesie sono accompagnate dagli accordi ispirati del pianoforte che completano l'ineffabile atto artistico.