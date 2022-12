I sindaci dell'Unione Montana non parteciperanno al corteo organizzato domani dai No Tav

La conferenza dei sindaci riunitasi a Bussoleno il 5 dicembre ha stabilito che gli amministratori comunali, non essendo stati coinvolti come nel passato nell’organizzazione dell’iniziativa, non parteciperanno in veste istituzionale al corteo organizzato dai Comitati No TAV per l’8 dicembre.

La stragrande maggioranza dei sindaci mantiene comunque una posizione di ferma contrarietà alla nuova linea alta velocità, che considerano inutile e dannosa, ma ritengono importante individuare un percorso che consenta di riprendere, nel mutuo rispetto dei ruoli che ognuno ricopre, una via comune per raggiungere il fine ultimo che li accomuna: interrompere l’iter di realizzazione dell’opera e il conseguente inutile sperpero di risorse pubbliche.