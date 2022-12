Il senatore francese Gattolin punta su Roberto Rampi per una nuova politica di rappresentanza europea

“Con Roberto Rampi abbiamo condiviso in questi anni una serie di battaglie per i diritti umani nel mondo, con particolare attenzione al Tibet, alla Cina, alla Cambogia e condividiamo una visione è un lavoro per far crescere l’Europa politica e rafforzare la democrazia e la sua capacità di rappresentare in modo nuovo i cittadini. Di questo abbiamo parlato anche oggi al Senato francese poco prima del mio intervento in Aula proprio sulla politica dell’Unione Europea, un lavoro comune che pensiamo di rafforzare nei prossimi mesi.”

Così Andrè Gattolin, senatore francese, vicepresidente della commissione esteri e della commissione affari europei del Senato francese che ha ospitato la visita di Roberto Rampi, esponente di spicco del Pd nazionale e che sta tessendo relazioni internazionali per una nuova forma di politica cooperativa.