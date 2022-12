Sciopero, si annuncia un giovedì nero per i pendolari: treni ko dalle 14 alle 18 del 15 dicembre

Si annuncia un giovedì difficile per chi deve spostarsi con i treni per motivi personali o di lavoro. In vista infatti dello sciopero generale a livello regionale proclamato per il 15 dicembre, anche le segreterie piemontesi delle sigle Filt Cgil e Uil Trasporti hanno comunicato la loro adesione ufficiale.



Si prospetta dunque uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane con sede nella regione Piemonte dalle ore 14 alle 18.