Finpiemonte capofila in progetto di tutela delle foreste alpine

Forest EcoValue intende portare innovazione sui territori e nelle comunità alpine, fondamentali per la resilienza del territorio e indispensabili nel fornire servizi ecosistemici. Le foreste alpine sono minacciate dai cambiamenti climatici e dal degrado territoriale, che portano a una diminuzione della capacità di fornire tali servizi. I costi di manutenzione sono elevati e le risorse pubbliche e i proventi della filiera tradizionale del legno non sono sufficienti.

"Siamo orgogliosi di avere assunto il compito di coordinamento per un progetto così sfidante, che affronta il tema della gestione sistematica delle foreste e più in generale del territorio alpino, che in Piemonte suscita grande interesse e attenzione da parte di numerosi stakeholder e istituzioni", ha commentato il Presidente Michele Vietti. "Questo è il primo di una serie di progetti europei su cui Finpiemonte si è candidata, che affrontano altri temi di grande attualità, come ad esempio lo sviluppo di strumenti finanziari a supporto dell’innovazione e del raggiungimento degli standard ESG delle pmi".