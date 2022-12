Senza schienali e coperte da graffiti, in due anni a Torino sostituite 320 panchine

Senza schienali o con gli assi coperti dai graffiti realizzati dai writer. È questo lo stato in cui versano molte panchine di Torino : tra il 2020 ed il 2022 il Comune ne ha sostituite, in diversi parchi e giardini, 320 ammalorate . A fornire il quadro in Consiglio Comunale l'assessore alla Manutenzione della Città Francesco Tresso , rispondendo ad un'interpellanza di Silvia Damilano (Torino Bellissima).

Nel 2007 circa 12mila panchine

L'atto dell'esponente della minoranza voleva fare il punto sul numero e sulle condizioni delle sedute pubbliche presenti nel capoluogo piemontese, e se il Comune intendesse "dotarsi di panchine anti-vandalo, costituite in PVC riciclato". Attualmente è impossibile dire quante panchine ci siano all'ombra della Mole. L'ultimo censimento effettuato dagli uffici del Verde risale al 2007, quando erano circa 12mila.

Damilano: "Difendere parchi e giardini"

“Parchi e giardini -sottolinea Silvia Damilano - sono una ricchezza per questa città ed è compito dell’amministrazione fare in modo che i cittadini possano usufruirne al meglio. Per questo abbiamo suggerito di valutare soluzioni e materiali che possono avere maggiori vantaggi nella la manutenzione di arredi come le panchine dei nostri bellissimi spazi verdi".