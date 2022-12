Da Profondo rosso a The Italian Job: i film più belli girati in Piemonte negli scatti artistici di Paolo Angelillo

Le fotografie d’arte di Paolo Angelillo, evocatrici delle grandi pellicole filmiche che hanno fatto la storia del nostro cinema, accompagnano da oggi fino al 28 febbraio i visitatori della Mole.

Da Cabiria a Profondo Rosso a The Italian Job

L’esposizione “Art for Film” racconta il cinema evocando i film più amati e conosciuti di sempre, prodotti e girati a Torino e in Piemonte, attraverso una serie di immagini fotografiche inedite: Cabiria a Villa Pastrone (Valli di Lanzo), Cenerentola a Palazzo Reale, Guerra e Pace al Castello del Valentino, The Italian Job a Palazzo Madama, Benvenuto Presidente presso l’Accademia delle Scienze, Profondo rosso a Villa Scott, Dopo Mezzanotte presso Museo Nazionale del Cinema di Torino e molti altri.

Atmosfere da sogno e tabloid di grandi dimensioni

Tabloid caravaggeschi di grandi dimensioni, dove il chiaroscuro gioca un ruolo da protagonista, creando atmosfere da sogno, nelle quali gli attori posano come fossero all’interno di un vero e proprio set cinematografico.

La cura del dettaglio di Angelillo, gli oggetti e i simboli direttamente ispirati alle varie pellicole filmiche, completano e definiscono nel particolare ogni fotografia realizzata.