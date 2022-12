Marina Abramovic e Acconci sotto i portici di via Nizza. E i passanti entrano nel videomapping

Marina Abramovic ha collaborato con il videomaker Charles Atlas per questo lavoro di performance autobiografica, che fa riferimento al suo passato nell'ex Jugoslavia, al suo lavoro performativo, alla sua collaborazione e separazione da Ulay. Vito Acconci , infine con "Filling Up The Space" entra e cammina da una parte all'altra, avanti e indietro, fila dopo fila di un muro di mattoni. " È importante - ha commentato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - valorizzare, attraverso il tema del corpo, la presenza delle persone nello spazio pubblico ". " I portici - spiega Mastroianni , curatore per la Fondazione Contrada di Spazio Portici - diventano qui uno spazio museale che tutti i cittadini possono vivere attraversandolo ".

"Da sempre - ha commentato il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano - parliamo dei portici di via Nizza in maniera negativa, per quello che vediamo quotidianamente". "Negli scorsi anni - ha proseguito - sono stati avviati dei percorsi che potessero valorizzare le arcate, per dare risposte positive a chi vive e lavora. Questi portici sono la prima cartolina visiva della città, quando si esce da Porta Nuova: non è una soluzione definitiva per il loro rilancio, ma è un inizio". E a chiedere maggiore attenzione per questa zona è Paolo Lorenzetti, presidente del Comitato Rilanciamo i Portici di via Nizza: "alzo gli occhi e vedo sempre le ragnatele, le lampade con il fondo sporco ed il selciato con le pietre divelte, sporche e scivolose: manca un decoro urbano adeguato".