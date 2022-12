Lingotto Fiere, Lo Russo: "Ascolteremo GL Events. Dobbiamo ragionare sui grandi eventi e sui nuovi flussi turistici che questi veicolano"

Un piano organico per una programmazione pluriennale del Polo Fieristico di Torino. E' quanto prevede il piano di lavoro che coinvolgerà GL Events - che gestisce il Lingotto Fiere - e le istituzioni del territorio (la Città, la Regione, la Camera di Commercio). "Soddisfatto" di questa apertura il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

"Registriamo con favore il fatto che GL abbia dato disponibilità - ha spiegato il sindaco - che ci permetterà di ragionare su una programmazione in relazione ai grandi eventi che possiamo attrarre. Il tavolo è utile per capire quali sono gli impegni reciproci di tutti i soggetti, in primis quelli di GL ma anche quelli che possono essere messi ragionevolmente in campo dagli enti territoriali, che sono ovviamente sia di carattere diretto (cioè investimenti) sia indiretto, cioè la messa a disposizione di tutta una serie di servizi che vengono resi di volta in volta a supporto della vocazione congressuale fieristica della Città".

Il sindaco: "Ripensiamo Turismo Torino"

"L'obiettivo - ha spiegato Lo Russo - è lo sviluppo non solo del turismo per come l'abbiamo inteso fino ad adesso, ma anche di quella componente congressuale e di attrazione delle fiere che deve avere ovviamente una sua specializzazione. Coglieremo l'occasione per la riorganizzazione di Turismo Torino e e la revisione statutaria che è in corso di definizione servirà a strutturare al meglio la nuova versione dell'ente, in modo che sia capace di cogliere il cambiamento dei flussi turistici. Proprio nell'ultimo anno abbiamo visto quanto l'aspetto fieristico e degli eventi possa portare nuovi flussi turistici in città". Sulle cifre da investire, Lo Russo ha spiegato: "In un rapporto positivo di partenariato tra pubblico e privato, si verificano i reciproci impegni. Conseguentemente quantificheremo e troveremo le coperture finanziarie per dar corso a questi impegni e al fabbisogno che è stato dichiarato da GL".

Lingotto, un'area "in crescita" e sempre più strategica

Su Lingotto Fiere, Lo Russo ha spiegato che "ovviamente è una struttura privata. Ma per ospitare un polo fieristico serve un immobile che deve essere funzionale e adeguato agli standard internazionali per attrarre eventi. Sull'investimento che verrà previsto, lo valuteremo insieme a GL a agli altri enti coinvolti. Posso però dire che la zona del Lingotto è stata caratterizzata da molti investimenti e prossimamente arriveranno tutti gli uffici della Regione nel grattacielo, ma è anche la zona di atterraggio del Parco della Salute. L'area di piazza Bengasi inoltre si trasformerà in uno snodo del traffico ancora più importante, e la stazione Lingotto verrà rinnovata, così come il Palazzo del Lavoro. Se GL crede ancora negli investimenti su Torino, per noi è un'ottima notizia e lo è anche e soprattutto per la Città".