"Vaccino uguale morte", scritte No Vax sui muri dell'Isef in piazza Bernini e del liceo classico Cavour in corso Tassoni

"Vaccino uguale morte", scritte No Vax sui muri dell'Isef e del liceo classico Cavour

"Vax=Morte", "Scuola razzista libertà non prevista". E ancora: "Consensi estorti, atleti morti". "Nazi pass ricatto mortale". Sono alcune delle tante scritte No Vax, alcune enormi, che la notte scorsa sono state fatte sull'edificio di piazza Bernini dove si trova la sede del Suism (ex 'Isef, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica).

Indaga la Digos

Scritte analoghe sono comparse anche sui muri del liceo classico Cavour, su corso Tassoni. Oltre alle scritte con la vernice rossa è stato riprodotto il simbolo della doppia V cerchiata, logo apparso in altre azioni simili, sempre contro la vaccinazione anti Covid.

Sul blitz della scorsa notte indaga la Digos della Questura di Torino.