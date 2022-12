Addio "BassOtto": sostituito l'albero di Natale in piazza Carducci

Sono stati sostituiti gli alberi di Natale in piazza Carducci e Bengasi. Donati come nelle altre Circoscrizioni dal Comune, sono apparsi da subito troppo piccoli per la dimensione delle piazze.

Quello in piazza Carducci ha subito suscitato polemiche e sui social è stato soprannominato l’albero “BassOtto” che faceva eco a “Spelacchio”.

“Ci siamo subito accorti dell’errore - spiega la presidente dei commercianti Alessandra Girardello -. Con il presidente della 8, Massimiliano Miano, ci siamo quindi attivati per chiedere la sostituzione con quelli da quattro metri che ci erano stati promessi dal Comune”.

“Questo albero è simbolo anche della collaborazione attiva tra Comune, Circoscrizione e Camera di Commercio” aggiunge il coordinatore Dario Pera.

L’accensione delle luci è prevista insieme al concerto del Coro Gospel, sabato 17 dicembre alle ore 16.30 in piazza Bengasi e alle 17 in piazza Carducci.

Risolta la questione, proseguiranno le iniziative natalizie della Circoscrizione 8: venerdì 16 dicembre alle 17 ci sarà il tour delle Luci d’Artista, mentre il 20 dicembre l’appuntamento è alle 16.30 con il brindisi di Natale in piazza Carducci con il concerto del Coro Gospel e della banda musicale del Corpo di Polizia Municipale diretta dal Maestro Sanfilippo. Durante la stessa iniziativa saranno annunciate le novità che riguarderanno piazza Carducci nel 2023.