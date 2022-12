Lotta allo spaccio di droga sotto i portici di via Nizza: 12 persone finiscono nella rete

I fatti sarebbero stati commessi in Torino dal febbraio al luglio di questo anno. L’indagine, avviata nel febbraio scorso, ha permesso di individuare un gruppo di pusher centroafricani che, sotto i portici di via Nizza, nelle vicinanze di Porta Nuova, sarebbe stato responsabile di oltre 700 cessioni di droga.

Giro di vite dei carabinieri contro i fenomeni di spaccio di droga in via Nizza , in particolare sotto i portici e nelle vicinanze della stazione di Porta Nuova. Gli uomini delle forze dell'ordine (stazione Torino San Salvario, 1° Reggimento Carabinieri Piemonte, del Nucleo Cinofili di Volpiano e del N.A.S. di Torino) hanno eseguito tre arresti e nove divieti di dimora nei confronti di 12 persone, di origine senegalese, gambiana e malese, accusati di aver venduto centinaia di dosi di cocaina, crack ed eroina.

I fatti dovranno essere dimostrati nel corso del processo, nella consapevolezza che gli indagati non si considerano colpevoli fino a condanna definitiva.

“San Salvario e i portici di via Nizza da oggi sono liberi da un gruppo di persone che volevano trasformarli in un mercato della droga. Questo grazie agli uomini dell’Arma dei Carabinieri che hanno condotto un’operazione meticolosa per smantellare una cellula dello spaccio", dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca. "Il nostro ringraziamento sincero va agli uomini e alle donne in divisa che rischiano ogni giorno la loro incolumità per permetterci di avere strade sicure”.