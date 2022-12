Teatro: al Marchesa la tre-giorni finale del progetto “Bio-Grafia”

“Bio-Grafia”, il grande progetto internazionale che ha animato per quattro mesi Barriera di Milano e il suo Teatro Marchesa con stage, spettacoli ed eventi arriva alla fase finale: una tre giorni che coinvolge in un evento collettivo operatori/trici, cittadini/e, scuole che hanno partecipato a questo viaggio intenso e profondo “con” e “per” la Comunità. Dal 16 al 18 dicembre Teatro Marchesa diventa un cantiere culturale in cui convivono teatro, performance, musica e arti visive che testimoniano la vitalità di un territorio e delle sue espressioni creative.

Questa sarà l’occasione per assistere al nuovo spettacolo di Choròs, “Quei sogni di felicità che credevamo al sicuro” (17 dicembre, ore 21 e 18 dicembre, ore 17), che verrà anticipato da “The Future is behind us - Una Biografia di Pace in tempo di Guerra”, appuntamento finale del percorso con le scuole di Associazione Eufemia (16 dicembre, ore 11 e ore 17.30), dal concerto dell’Associazione Orme (17 dicembre, ore 16.30), dall’incursione di Flic Scuola di Circo (17 dicembre, ore 18) e che comprenderà anche una nuova edizione del Bus dei Sogni (18 dicembre, ore 15.30 con partenza da Casa nel Parco Mirafiori), a chiusura di questo viaggio tra le storie iniziato a fine estate.

Tutti gli eventi in programma sono frutto di un lavoro di collaborazione artistico-creativa che mette al centro i linguaggi della creatività in relazione agli abitanti di un territorio.