Teatro: Tedacà racconta la Torino di Isa Bluette, Macario e Fred Buscaglione

Tra dicembre 2022 e gennaio 2023, un cast di giovani artisti racconta 40 anni di memoria storica e artistica di Torino, ripercorrendo le orme di tre grandi artisti torinesi come Isa Bluette, Erminio Macario e Fred Buscaglione.

Questo succede in Whiskey e soubrette, spettacolo di Tedacà che va in scena dal 16 dicembre al 15 gennaio presso il Teatro Bellarte (via Bellardi 116, Torino), inserito nel calendario della stagione Nudi di Fertili Terreni Teatro. Un’opera che fonda prosa, ironia, danza e musica dal vivo, con una tenitura di 23 repliche che attraversa le festività natalizie - con rappresentazioni anche il 26 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio – e accompagna gli spettatori verso l’inizio del nuovo anno. Un’esperienza teatrale che potrà lasciare inoltre nelle mani degli spettatori una Graphic Novel ispirata allo spettacolo.