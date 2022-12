Grattacielo della Regione, si parte: lunedì entrano i primi dipendenti e il presidente Cirio

Come un regalo di Natale. E infatti è stato accolto dalla neve: lunedì 19 dicembre verrà davvero inaugurato il grattacielo della Regione Piemonte, con il presidente Alberto Cirio e i componenti dell’ufficio di presidenza e vice presidenza che prenderanno posto negli uffici.

Si chiude una vicenda iniziata nel 2011

Uno step simbolico, ma non solo, che permetterà di chiudere una vicenda infinita, iniziata nel 2011 e che proprio undici anni dopo vedrà finalmente il grattacielo prendere vita.

2.200 i dipendenti in ingresso nei prossimi mesi

Sono 2.200 i dipendenti che progressivamente entreranno qui, nei prossimi mesi e occuperanno i 43 piani del palazzo alto 205 metri. La maggior parte si trasferirà in primavera. Procede a passo spedito l’allestimento degli spazi, con la Regione che ha già predisposto l’acquisto di scrivanie, sedie e mobili.

Sale riunioni e vetri trasparenti

I dipendenti lavoreranno in open space, in una di “rivoluzione” per il pubblico: una volta arrivati al piano, si siederanno nella prima scrivania libera e non avranno un posto fisso. Ambienti come sale riunioni o uffici di dirigenti sono state realizzate con vetri trasparenti.

Nessuna finestra sarà “apribile” e per fumare i dipendenti dovranno recarsi in spazi aperti appositi.